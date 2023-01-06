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Dünya

ABD, Küba'da vize ve konsolosluk hizmetlerini yeniden başlattı

ABD’nin Havana Büyükelçiliği, 2017'den bu yana askıya aldığı vize ve konsolosluk hizmetlerini yeniden başlattı.

Kasım İleri   | 06.01.2023
ABD, Küba'da vize ve konsolosluk hizmetlerini yeniden başlattı

Washington

Diplomatik personel arasında 2017’de yayılan ve nedeni bir türlü belirlenemeyen bir hastalık sonrasında Küba’nın başkentinde diplomatik personel sayısını azaltan ve konsolosluk hizmetlerini askıya alan ABD, vize ve konsolosluk işlemleri ile ilgili yeni bir adım attı.

ABD’nin Havana Büyükelçiliğinden Associated Press (AP) haber ajansına yapılan açıklamada, 4 Ocak 2023’ten itibaren vize ve konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlatıldığı belirtildi.

Aile üyeleri, ABD’de bulunanlar ve çekilişle “Green Card” almaya hak kazananların işlemlerine öncelik verileceği vurgulanan açıklamada, diğer göçmen vizelerinin de işleme konulmasına başlanacağı ifade edildi.

Büyükelçilik personelinin büyük ölçüde açıklanamayan sonik saldırılar olduğu iddia edilen bir dizi sağlık olayından etkilenmesinin ardından 2017 yılında Küba'daki vize ve konsolosluk hizmetleri birimi kapatılmıştı.

Bu yeni adım, Küba’dan son yıllarda görülmüş en büyük düzensiz göçmen akınının yaşandığı bir zamanda gelirken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin düzensiz göç konusunda kamuoyundan aldığı baskı sonucu bu kararı aldığı ifade ediliyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma verilerine göre, son birkaç ayda 100 bine yakın Kübalı ABD’ye geçmek isterken Meksika sınırında yakalandı.

Kübalılar, Meksikalılardan sonra ABD-Meksika sınırından yasa dışı bir şekilde en çok geçmeye çalışan topluluk oldu.

Öte yandan, ABD’nin güney sınırındaki düzensiz göç sorunu büyüyor.

ABD Başkanı Biden, Meksika sınırındaki Texas eyaletine bağlı El Paso kentine gidecek.

Biden, dün yaptığı basın toplantısında, ülkeye yasa dışı göç akınını engellemek için Meksika sınırında yakalanan Kübalı, Nikaragualı ve Haitili düzensiz göçmenlerin Kovid-19 salgını dönemi kısıtlamaları kullanılarak hızlı şekilde sınır dışı edileceğini söylemişti.

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