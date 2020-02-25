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Dünya

ABD, Kenya saldırısını düzenleyen El Şebab elebaşını öldürdüğünü açıkladı

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı Kenya'daki ABD üssüne düzenlenen saldırının planlayıcısı olan El Şebab elebaşı ve eşinin öldürüldüğünü bildirdi.

Kasım İleri   | 25.02.2020
ABD, Kenya saldırısını düzenleyen El Şebab elebaşını öldürdüğünü açıkladı

Washington

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), 22 Şubat'ta Somali'de düzenledikleri bir hava saldırısının sonucuna ilişkin yapılan değerlendirmede, Kenya'daki ABD üssüne düzenlenen saldırının planlayıcısı olan El Şebab elebaşı ve eşinin öldürüldüğünün belirlendiğini bildirdi.

AFRICOM'dan yapılan açıklamada öldürülen kişilerin isimleri paylaşılmazken, öldürülenlerden birinin "Manda Körfezi'ndeki saldırının planlayıcısı ve Kenya'nın sınır bölgelerindeki operasyonları koordine eden El Şebab'ın üst düzey elebaşı", diğerinin ise "onun El Şebab örgütünde aktif olarak rol alan karısı" olduğu bilgisine yer verildi.

AFRICOM, Somali hükümeti ile koordinasyon halinde Saakuv bölgesinde bir saldırı düzenlediklerini ve 2 El Şebab mensubunun öldürüldüğünü açıklamıştı.

El Şebab, 5 Ocak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Manda Körfezi askeri üssüne saldırı düzenlemiş, 2'si sivil 1'i asker olmak üzere 3 ABD Savunma Bakanlığı mensubu öldürülmüştü.

Saldırıdan sonra ABD, bölgede El Şebab'a yönelik hava saldırıları ağırlıklı olmak üzere geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

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