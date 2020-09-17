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Dünya

ABD jetleri Bulgaristan’ın hava sahasını koruyacak

Bulgaristan hükümeti, Hava Kuvvetlerinin krizde olduğu ülkenin hava sahasının korunmasına ABD jetlerin katılmasına izin verdi.

Ihvan Radoykov   | 17.09.2020
ABD jetleri Bulgaristan’ın hava sahasını koruyacak

Sofiya

Bulgaristan Başbakanlık Basın Merkezinin açıkladığı karara göre 26-30 Ekim döneminde 8 ABD savaş uçağı Bulgar Mig-29’ları ile birlikte “hava polisliği” uygulaması kapsamında nöbet tutacak.

Amerikan uçaklarının bu görevde yer almasının diğer amacının Bulgaristan’ın yine ABD’den satın aldığı ve 2024 yılında ülkeye teslim edilecek F-16 Block 70 tipi uçakların kullanımına uyum sağlanmasına katkıda bulunmak olduğu ifade edildi.

Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı işgali sonrası NATO üye ülkelerinde başlatılan hava polisliği uygulaması çerçevesinde Bulgaristan 2017 yılında İtalya Hava Kuvvetlerinin gönderdiği 4 Eurofighter Typhoon uçağından geçici destek almıştı.

Bulgaristan Hava Kuvvetlerinin filosu teknolojik ömrü sınırlı olan Rus yapımı Mig tipi uçaklardan oluşuyor.

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