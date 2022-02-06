Dolar
13.56
Euro
15.54
Altın
1,807.99
ETH/USDT
2,997.50
BTC/USDT
41,631.00
BIST 100
1,943.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer programını görüşecek

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Japon ve Güney Koreli yetkilerle, Kuzey Kore'nin nükleer programını ele alacak.

Betül Yürük   | 06.02.2022
ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer programını görüşecek

New York

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sung Kim, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin ardından 10-15 Şubat arasında Hawaii'nin başkenti Honolulu'da Japonya'nın Asya Okyanuslardan Sorumlu Genel Direktörü Funakoshi Takehiro ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası Özel Temsilcisi Noh Kyu-du ile üçlü görüşme yapacak.

ABD, Japonya ve Güney Kore'den yetkililer, Kuzey Kore'nin nükleer programını görüşecek.

Kuzey Kore, 30 Ocak'ta Hwasong-12 uzun menzilli balistik füze denemesi yaparak yıl başından bu yana 7. füze denemesini gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bini geçti
Türkiye'de 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19 testi 14 aydır pozitif çıkan Muzaffer Kayasan'dan aşı çağrısı
İtalya'da son 24 saatte 93 bini aşkın Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Güney Kore'de en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi

Güney Kore'de en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bini geçti

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer programını görüşecek

İran Dışişleri Bakanı, yaptırımlar konusunda ABD'nin ciddi bir adımını görmediklerini söyledi

İran Dışişleri Bakanı, yaptırımlar konusunda ABD'nin ciddi bir adımını görmediklerini söyledi
BM raporu: Kuzey Kore füze programlarını geliştirmeyi sürdürüyor

BM raporu: Kuzey Kore füze programlarını geliştirmeyi sürdürüyor
ABD'den Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 50 bin kişinin ölüme neden olabileceği tespiti

ABD'den Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 50 bin kişinin ölüme neden olabileceği tespiti