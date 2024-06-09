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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD: İsrailli esirleri "kurtarma operasyonuna" askeri olarak katılmadık

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'in düzenlediği ve 274 Filistinli sivilin öldürüldüğü "4 İsrailli esiri kurtarma operasyonunda" esas olarak istihbarat desteği sağladıklarını, ancak askeri anlamda operasyona katılmadıklarını savundu.

Hakan Çopur  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
ABD: İsrailli esirleri "kurtarma operasyonuna" askeri olarak katılmadık Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

Washington

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CNN kanalında katıldığı bir programda, ABD'nin de destek olduğu bildirilen İsrail'in "kurtarma operasyonuna" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sullivan, ABD'nin İsrail'e Hamas'ın elindeki esirler konusunda istihbarat ve strateji konularında destek verdiğini, ancak bölgede Amerikan askeri bulunmadığını ve İsrail'in düzenlediği "operasyonlara" askeri anlamda herhangi bir katkı yapmadıklarını savundu.

"ABD, aylardır İsrail'e Gazze'deki esirlerin yerini tespit etme konusundaki çabalara destek sağlamaktadır. Spesifik operasyonel ve istihbari detaylara girmeyeceğim, bu detayları korumamız lazım. Ancak şunu söyleyebilirim, biz ABD olarak, aralarında Amerikalı esirlerin de olduğu tüm esirlerin evlerine dönmeleri için İsrail ordusuna genel anlamda destek sağladık." diyen Sullivan, İsrail ordusuna sağladıkları desteğin detaylarına girmedi.

Sullivan, İsrail'in, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya ABD'nin destek verdiği ve geçici iskelenin bu amaçla kullanıldığı yönündeki haberleri doğrulamazken, "Şunu söyleyebilirim, orada ABD güçleri bulunmuyor, sahada bu operasyona katılan Amerikan askeri yok. Biz bu operasyona askeri olarak katılmadık." diye konuştu.

Sunucu Dana Bash'in, saldırıda 200'den fazla sivilin öldürüldüğünü hatırlatarak, "ABD bu operasyon konusunda rahat mı?" sorusuna net bir yanıt vermekten kaçınan Sullivan, soruna diplomatik çözüm bulunması gerektiğini söylemekle yetindi.

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