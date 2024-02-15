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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD, İsrail’in sivil ölümlerine neden olan saldırılarını soruşturuyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki onlarca sivilin ölümüne neden olan hava saldırıları ile Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı iddialarını soruşturuyor.

Saadet Firdevs Aparı  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
ABD, İsrail’in sivil ölümlerine neden olan saldırılarını soruşturuyor Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Washington

Wall Street Journal’ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre soruşturma, ABD’nin İsrail’e sağladığı silahların sivilleri öldürmek için uygunsuz bir şekilde kullanıp kullanmadığını tespit etmeyi amaçlıyor.

Yetkililerin, 31 Ekim'de Cibaliye mülteci kampına düzenlenen ve 125'ten fazla kişinin ölümüne neden olan hava saldırısını soruşturduğu belirtilen haberde, müfettişlerin İsrail'in saldırıda ABD tarafından tedarik edilmiş olabilecek yaklaşık 907 kilogramlık bomba kullanmış olabileceğinden şüphelendiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da raporla ilgili bir soru üzerine bakanlığın, insan hakları ihlalleri ve sivillerin zarar gördüğü olaylarla ilgili raporların CHIRG (Sivil Zarar Olaylarına Müdahale Kılavuzu) süreci aracılığıyla incelediğini doğruladı.

Miller, inceleme altında olabilecek olaylar hakkında bilgi vermedi.

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