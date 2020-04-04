Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu Sırbistan ve Karadağ’dan 492 Türk vatandaşı Adıyaman Havalimanı’na getiriliyor.
logo
Dünya

ABD Irak’taki Takaddum Üssü’nü boşaltıyor

ABD, Irak’ın Enbar vilayetindeki Takaddum Hava Üssü'nü içindeki 3,5 milyon dolarlık askeri ekipmanla Irak ordusuna devredeceklerini açıkladı.

Kasım İleri   | 04.04.2020
ABD Irak’taki Takaddum Üssü’nü boşaltıyor

Washington

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın 2015'te ABD askerlerinin DEAŞ'la mücadele kapsamında konuşlanması talimatını verdiği Takaddum Askeri Üssü, 5 yıla yakın bir sürenin ardından Irak ordusuna devredilmiş oldu.

Böylece ABD’nin çekilerek Irak ordusuna devrettiği üs sayısı 4'e yükselmiş oldu.

"Eğitimler, Kovid-19 salgını dolayısıyla askıya alındı"

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, üssün Irak güvenlik güçlerine devri için tören düzenlendiğini belirtti.

Üssün boşaltılmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını veya İran destekli güçlerin artan saldırılarıyla ilişkili olmadığı iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birleşik Görev Gücü 2020 boyunca Irak’taki birçok üsten personel ve ekipmanını çekecek. Irak Güvenlik Güçleri, ‘Irak’ın Kahramanları’ ve ‘Zaferin İradesi’ operasyonları gibi ülkelerini savunmak için artık DEAŞ’a yönelik bağımsız operasyonlar icra edebiliyor.

Koalisyon Irak hükümetinin davetiyle buradadır ve DEAŞ'la mücadelede taktiksel desteğini sürdürecektir. Eğitimler şu anda Kovid-19 salgını dolayısıyla askıya alınmış durumda. Koalisyon daha az sayıda üsten destek sağlayacak ancak DEAŞ'la mücadelede ortağının (Irak) yanında olacaktır."

Açıklamada, ekipman teslimi tamamlandıktan sonra koalisyon kuvvetlerinin üsten ayrılacağı belirtildi.

ABD daha önce de Enbar’daki El Kaim Üssü, Musul’daki Kayyara Hava Üssü ve Kerkük’teki K1 Askeri Üssü'nü boşaltmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de koronavirüsten 1105 kişi daha hayatını kaybetti
Gürcistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
İtalya Başbakanı Conte'nin yakın koruması Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Matematiksel modellemeyle koronavirüsün Türkiye'deki seyri incelendi

Benzer haberler

ABD'de koronavirüsten 1105 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de koronavirüsten 1105 kişi daha hayatını kaybetti

ABD Irak’taki Takaddum Üssü’nü boşaltıyor

Terör örgütü DEAŞ'a mart darbesi

Irak'tan yurda getirilen 334 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildi

Irak'tan yurda getirilen 334 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildi
ABD'de karantina emrine uymayan iki ev arkadaşına dijital kelepçe

ABD'de karantina emrine uymayan iki ev arkadaşına dijital kelepçe
ABD'den YPG/PKK'lı teröristlere 1.2 milyon dolarlık koronavirüs yardımı

ABD'den YPG/PKK'lı teröristlere 1.2 milyon dolarlık koronavirüs yardımı