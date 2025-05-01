Dolar
38.52
Euro
43.77
Altın
3,276.08
ETH/USDT
1,797.80
BTC/USDT
94,242.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD ile Ukrayna arasında "ekonomik ortaklık" anlaşması imzalandı

ABD Hazine Bakanlığı, ABD ile Ukrayna arasında "ekonomik ortaklık" anlaşması imzalandığını duyururken, anlaşmanın bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacağı belirtildi.

Hakan Çopur, Sevgi Ceren Gökkoyun  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
ABD ile Ukrayna arasında "ekonomik ortaklık" anlaşması imzalandı

Washington

ABD Hazine Bakanlığından bugün imzalanan "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasına yönelik anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rusya'nın geniş çaplı işgalinden bu yana ABD halkının Ukrayna'nın savunmasına sağladığı önemli mali ve maddi desteğe değinilen açıklamada, "Bu ekonomik ortaklık iki ülkeyi, ortak varlıklarımızın, yeteneklerimizin ve kabiliyetlerimizin Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını hızlandırmasını sağlamak üzere birlikte çalışmak ve yatırım yapmak üzere konumlandırmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde Hazine Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu'nun (DFC), program yönetimini tamamlamak ve bu önemli ortaklığı ilerletmek için Ukrayna ile çalışacağı aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent da konuya ilişkin değerlendirmesinde, Trump'ın Rusya-Ukrayna arasında kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik çabalarına işaret etti.

Bessent, "Bu anlaşma Rusya'ya, Trump yönetiminin uzun vadede özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna'yı merkeze alan bir barış sürecine bağlı olduğunu açıkça göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

Bessent, Trump'ın ABD ile Ukrayna vatandaşları arasındaki bu ortaklığı, her iki tarafın da Ukrayna'da kalıcı barış ve refaha olan bağlılığını göstermek için tasarladığını belirterek, Rusya'nın savaşını finanse eden ya da buna tedarik sağlayan hiçbir devlet ya da kişinin Ukrayna'nın yeniden inşasından faydalanmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Söz konusu anlaşmanın, bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacağı belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Bessent, konuyla ilgili dünkü açıklamasında, iki ülke arasındaki anlaşmanın gün içinde imzalanmasını beklediğini dile getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in İletişim Başkanlığına yönelik açıklamalarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti
Isparta'da boğulma tehlikesi geçiren öğrenciye öğretmeni müdahale etti
İstanbul'da usulsüz çakar kullanılan aracın geçiş üstünlüğü hakkı iptal edildi
İstanbul'da toplu ulaşım ve deniz ulaşımına 1 Mayıs düzenlemesi

Benzer haberler

ABD ile Ukrayna arasında "ekonomik ortaklık" anlaşması imzalandı

ABD ile Ukrayna arasında "ekonomik ortaklık" anlaşması imzalandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet