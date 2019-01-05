ABD ile İran arasında roket gerilimi

ABD yönetiminin İran'a uydu fırlatmalarını da kapsayan tüm balistik füze faaliyetlerini durdurma çağrısının ardından Tahran yönetimi, üç yeni uydunun fırlatma öncesi testlerinin başarıyla geçtiğini açıkladı.

ANKARA

ABD yönetiminin İran'a uydu fırlatmalarını da kapsayan tüm balistik füze faaliyetlerini durdurma çağrısının ardından Tahran yönetimi, üç yeni uydunun fırlatma öncesi testlerinin başarıyla geçtiğini duyurdu.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran uyduları dün gece testleri başarıyla geçti." ifadesini kullandı.

Fırlatma öncesi testleri başarıyla gerçekleştirilen uyduların tamamen yerli üretim olduğunu söyleyen Cehromi, uyduların ne zaman fırlatılacağını ise açıklamadı.

Tahran yönetimi salı günü, 90 kilogram ağırlığındaki sivil amaçlı uydu Peyam’ı (Mesaj), Simorg (Anka Kuşu) adlı uydu taşıyıcı roketini kullanarak uzaya göndermeyi planladığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın gelecek aylarda fırlatmayı planladığı uzay araçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu araçlarda kullanılan teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunarak, Tahran yönetimini sürecin durdurulmaması durumunda daha güçlü ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın uzay aracı fırlatması ve füze denemeleri 2231 sayılı karara aykırı değil." ifadesini kullanmıştı.

Washington, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu ileri sürerken Tahran yönetimi, geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve kararı ihlal etmediğini savunuyor.

Muhabir: Ahmet Dursun