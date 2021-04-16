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Dünya

ABD ile 4 Avrupa ülkesi, Erbil'deki saldırıyı kınadı

Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve ABD, Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

Yusuf Özcan   | 16.04.2021
ABD ile 4 Avrupa ülkesi, Erbil'deki saldırıyı kınadı

Paris

Bu ülkelerin dışişleri bakanlığı sözcülerince yapılan ortak yazılı açıklamada, saldırının şiddetle kınandığı ve Irak hükümetinin yürüttüğü soruşturmaya destek sağlayacakları belirtildi.

Açıklamada, "ABD ve koalisyon personeline ve tesislerine yapılan saldırılara müsamaha gösterilmeyeceğini tek bir sesle teyit ediyoruz ve DEAŞ ile mücadeleyi sürdürme kararlılığımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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