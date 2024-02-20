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Dünya

ABD hükümetinden GlobalFoundries'e çip üretimi için 1,5 milyar dolarlık finansman

ABD yönetimi, ülkenin tedarik zinciri dayanıklılığını artırmak amacıyla GlobalFoundries'e çip üretimi için 1,5 milyar dolarlık finansman sağlayacak.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
ABD hükümetinden GlobalFoundries'e çip üretimi için 1,5 milyar dolarlık finansman

New York

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında, çip şirketi GlobalFoundries ile ülkenin yerel tedarik zinciri dayanıklılığını güçlendirmek, yarı iletken üretiminde ülkenin rekabet gücünü artırmak ve ekonomik ve ulusal güvenliği desteklemeye yönelik ön anlaşma yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, anlaşma kapsamında sağlanacak yaklaşık 1,5 milyar dolar doğrudan finansmanın, son teknolojiye sahip yeni bir tesisin kurulması, önemli kapasite artırımı ve GlobalFoundries'in New York ve Vermont'taki tesislerinin modernizasyonunu destekleyeceği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkenin tedarik zincirlerini güçlendirmek, iyi maaşlı işler oluşturmak ve ABD'nin ekonomik ve ulusal güvenliğini geliştirmek için iki partili CHIPS ve Bilim Yasası'nı imzaladığı anımsatılan açıklamada, GlobalFoundries ile varılan mutabakatın yasa kapsamındaki üçüncü ön anlaşma olduğu aktarıldı.

Açıklamada, GlobalFoundries'in çiplerinin Amerikalıları etkileyen günlük uygulamaların temelini oluşturduğuna işaret edilerek, Çin dışında bu ölçekte üretim kapasitesi bulunan sadece dört şirket olduğu ve bunlar arasında da yalnızca GlobalFoundries'in ABD'de merkezi bulunduğu vurgulandı.

Anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek projelerle gelecek 10 yıl içinde yaklaşık 1500 imalat istihdamı oluşturulacağının bilgisi verilen açıklamada, yaklaşık 9 bin de inşaat işi oluşturulacağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yarı iletkenlerin modern teknolojinin beyni olduğuna dikkati çekerek, Başkan Biden ile ülke ekonomisini büyütmeye ve Amerika'nın her yerinde fırsat yaratmaya bağlılıklarını sürdüreceklerini bildirdi.

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