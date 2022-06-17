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Dünya

ABD, Hint yetkililerin Hz. Muhammed’e hakaret içeren açıklamalarını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Hindistan’da iktidar partisi yetkililerinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren açıklamalarını kınadı.

Kasım İleri   | 17.06.2022
ABD, Hint yetkililerin Hz. Muhammed’e hakaret içeren açıklamalarını kınadı

Washington DC

Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Price, Hindistan’daki iktidar partisi BJP yetkililerinin Hz. Muhammed’e hakaret etmesine yönelik açıklamalarına ilişkin “İki BJP yetkilisi tarafından yapılan saldırgan yorumları kınıyoruz ve partinin bu yorumları alenen kınadığını görmekten memnunuz. Hindistan Hükümeti ile din veya inanç özgürlüğü de dahil olmak üzere insan haklarıyla ilgili konularda üst düzeylerde düzenli olarak görüşüyoruz ve Hindistan'ı insan haklarına saygıyı göstermeye teşvik ediyoruz.” dedi.

Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın geçen yıl Yeni Delhi'deyken, insan onuru, insana saygı, fırsat eşitliği ve din veya inanç özgürlüğünün temel ilkeler ve demokrasinin temel değerleri olduğunu açıkça dile getirdiğini söyledi.

Hindistan'da iktidardaki BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Srivastava da Twitter paylaşımı nedeniyle Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

-Türkiye ve Yunanistan’ı birlikte çalışmaya teşvik etti

AA muhabirinin, “Yunanistan Türkiye’nin ana kara kıyılarına birkaç mil ötedeki adalarını silahlandırıyor. Sizin bu konudaki pozisyonunuz nedir? Bunu destekliyor musunuz?” sorusuna Price, ülkelerin birbirinin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Price, “NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliği korumak ve farklılıklarını diplomatik olarak çözmek için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz. Müttefiklerimizi gerilimi daha da artırabilecek söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Yunanistan ve Türkiye elbette güçlü ortaklar. Onlar ABD için önemli NATO müttefikleridir ve her ikisini de gerilimi düşürmeye teşvik etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.




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