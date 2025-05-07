Dolar
38.64
Euro
43.89
Altın
3,376.93
ETH/USDT
1,839.10
BTC/USDT
97,371.00
BIST 100
9,134.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Hazine Bakanı Bessent ve Ticaret Temsilcisi Greer, Çinli yetkililerle görüşecek

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın bu hafta İsviçre'de Çinli yetkililerle görüşeceği bildirildi.

Dilara Zengin Okay  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
ABD Hazine Bakanı Bessent ve Ticaret Temsilcisi Greer, Çinli yetkililerle görüşecek

Washington

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Bessent'in 8 Mayıs'ta İsviçre'ye gideceği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "Bakan Bessent İsviçre'deyken Çin'in ekonomik konulardaki baş temsilcisiyle de bir araya gelecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bessent, "Uluslararası ekonomik sistemi, ABD'nin çıkarlarına daha iyi hizmet edecek şekilde yeniden dengelemeye çalışırken verimli görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada ise Temsilci Greer'ın da bu hafta içinde İsviçre'nin Cenevre kentine gideceği kaydedildi.

Açıklamada, "Büyükelçi Greer, İsviçre'deyken Çinli mevkidaşıyla da bir araya gelerek ticaret konularını ele alacak." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bayraktar TB2T-AI SİHA, kendi irtifa rekorunu kırdı
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Gazze'de işgali genişletme planına tepki
Nijerya, eğitimde dijital dönüşüm için harekete geçiyor
BM Orman Forumu Başkanı Belen: Sağlıklı ormanlara yatırım yapmamız gerekiyor

Benzer haberler

ABD Hazine Bakanı Bessent ve Ticaret Temsilcisi Greer, Çinli yetkililerle görüşecek

ABD Hazine Bakanı Bessent ve Ticaret Temsilcisi Greer, Çinli yetkililerle görüşecek

Trump, Kanada ve Meksika ile herhangi bir gerginlik görmediğini söyledi

ABD, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Filistin İşleri Ofisi'ni İsrail'deki büyükelçiliğine devrediyor

Trump, Orta Doğu turuna çıkmadan önce bölgeyle ilgili "büyük bir duyuru" yapacak

Trump, Orta Doğu turuna çıkmadan önce bölgeyle ilgili "büyük bir duyuru" yapacak
ABD'nin Washington Üniversitesi'nde Filistin'e destek veren yaklaşık 30 göstericiye gözaltı

ABD'nin Washington Üniversitesi'nde Filistin'e destek veren yaklaşık 30 göstericiye gözaltı
İzmir'de 3 ABD'li askere saldıran 15 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi

İzmir'de 3 ABD'li askere saldıran 15 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet