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Dünya

ABD, Gürcistan'daki iktidar partisi kurucusu İvanişvili'yi yaptırım listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da iktidarda bulunan Gürcü Hayali Partisinin kurucusu ve onursal başkanı Bidzina İvanişvili'yi, "Rusya yararına ülkenin geleceğini baltaladığı" gerekçesiyle yaptırım listesine dahil etti.

Hakan Çopur  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
ABD, Gürcistan'daki iktidar partisi kurucusu İvanişvili'yi yaptırım listesine aldı

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, İvanişvili'yi Rusya lehine çalışarak ülkesinin geleceğini baltalamakla suçlayarak, Gürcü Hayali Partisinin kurucusu ve onursal başkanına yaptırım uygulama kararı alındığını belirtti.

Blinken açıklamasında, "İvanişvili ve Gürcü Hayali Partisinin eylemleri demokratik kurumları aşındırdı, insan hakları ihlallerine yol açtı ve Gürcistan'da temel özgürlüklerin kullanılmasını engelledi." ifadesine yer verdi.

Gürcistan'daki gelişmeler

AB, ABD, mevcut Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet partileri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin seçildiği parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor. Zurabişvili'nin, görevini Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı seçilen Mikheil Kavelaşvili'ye 29 Aralık'ta devretmesi bekleniyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçler, Zurabişvili ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri de Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

Gürcistan'da 28 Kasım'da başlayan AB yanlısı gösteriler devam ediyor.

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