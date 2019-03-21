Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.22
Dolar
5.47
BIST 100
103,407.80
Altın
1,305.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'dan Türkiye açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının iki ülke ilişkileri açısından oldukça zor bir konu olduğunu ancak bu konunun üstesinden gelebileceklerini umduğunu söyledi.

Kasım İleri   | 21.03.2019
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'dan Türkiye açıklaması

Washington DC

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Washington merkezli Atlantik Konseyi’nde konuştu. 

Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Dunford, "Yanıtımda oldukça dikkatli olmaya çalışacağım. Türkiye bir müttefiktir ve çok önemli bir müttefiktir. Aramızda üzerinde uzlaştığımız alanlar uzlaşmadığımız alanlardan daha çok. 5-10 yıl ilerisine baktığımızda Türk müttefiklerimiz bize oldukça yakınlar." diye konuştu.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiyi çok iyi çalıştığını belirten Dunford, şunları kaydetti:

"Genelkurmay Başkanı olduğumdan beri Türkiye’yi 12 kez ziyaret ettim. Başka bir ülkeye buna yakın kadar sayıda seyahat ettiğimden emin değilim. Bu S-400 konusu oldukça zor bir konu ve biz bu konuda zorluk yaşıyoruz. Hükümetimizin hem yürütme hem de yasama tarafının S-400’lerle bizim en gelişmiş uçağımız olan F-35’in bir arada bulunması konusuna uzlaşmaya yanaşması oldukça zor olacak. Dolayısıyla pozisyonumuzu Türkiye’ye oldukça açık bir şekilde ilettik ve bu konuda bir çözüm bulacağımızı umut ediyorum ancak oldukça zor bir konu bu.”

Putin bir NATO müttefikine saldırma niyetinde değil

ABD’nin ulusal savunma stratejisindeki "büyük güç rekabetinin geri dönüğü" öngörüsüne ilişkin soruları da yanıtlayan Dunford, Rusya’nın niyetinin Avrupa, Avrasya ve etkili olduğu diğer bölgelerde ABD’nin gücünü sarsmak olduğunu ve bu yönde askeri yatırım yolu izlediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’ye medyan okuma niyetini faaliyete geçirme kabiliyeti olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Dunford, "Putin’in şu anda bir NATO müttefikine konvansiyonel bir yolla saldırmaya niyeti olduğuna inanmıyorum çünkü, bunun Putin’e maliyeti kazanmayı umduğu şeylerin çok üzerinde olacaktır." dedi.

Rus ordusunun geçen yıl profesyonel olmayan, tehlikeli bir şekilde Amerikan askeri araçlarına yaklaşma girişimlerinde bulunduğunu hatırlatan Dunford, Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasından bunların şu aşamada çözüldüğünü söyledi.

Rusya’nın ABD’ye Avrupa’da meydan okuyup okuyamayacağına yönelik bir soruya ise Dunford, "Bugün artık yapamazlar ama bu durum 10-20 yıl önce olmuş olsaydı ABD, şu anda Avrupa'da güç iddiasında bulunamazdı." yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?
Bir terör ideolojisi olarak 'beyaz ırkçılık'
Japonya’nın savunma politikasındaki dönüşüm
Nil havzası hidropolitiğinde Çin faktörü: Mısır hegemonyasının sonu mu?

Benzer haberler

'İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi'

'İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi'

'İsrail'in ABD'den daha iyi dostu yoktur'

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Nevruz Günü' mesajı

'ABD Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyabilir' iddiası

'ABD Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyabilir' iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kurulacak
'Güçlü savunma sanayi mecburiyettir'

'Güçlü savunma sanayi mecburiyettir'