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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD, Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde, Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını ve bölgeye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail ile yakın temasta olduklarını açıkladı.

Hakan Çopur  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
ABD, Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacak

Washington

Biden, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Biden, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, İsrail tarafından yardım beklerken vurularak öldürülen Gazzeli sivillerle ilgili olarak, "Gazze'nin kuzeyinde (Filistinlilerin) insani yardıma ulaşmaya çalışırken yaşanan olay trajik ve korkutucu. Oradaki hayatların kaybı çok üzücü." ifadesini kullandı.

Masum insanların yiyecek bulmak için çabalarken "savaşa yakalandığını" ifade eden Biden, "Onların yardıma ulaşmaya çalışırken karşılaştıkları durumu gördünüz. Daha fazlasını yapmalıyız ve ABD olarak yapacağız." dedi.

Gazze yerine "Ukrayna" dedi

Biden, "Önümüzdeki günlerde, Ürdün'e katılarak (Gazze'ye) havadan insani yardımları atmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

Gazze'ye havadan atacakları yardımla ilgili konuşmasında Biden'ın Gazze yerine sehven iki kez "Ukrayna" demesi dikkati çekti.

Biden, İsrail tarafıyla daha fazla insani yardımın bölgeye gönderilebilmesi için görüşmelerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Denizden yardım ulaştırılması seçeneği de masada

ABD Başkanı Biden, İsrail ile görüşmelerinde, Gazze'ye denizden açılacak bir koridor üzerinden insani yardım ulaştırılması seçeneğini de görüştüklerini belirtti.

Sınırda bekleyen yüzlerce insani yardım tırının geçişine İsrail tarafından izin verilmesi konusunda çalıştıklarını söyleyen Biden, "Gazze'ye havadan yardım atmak kesinlikle yeterli değil. Söz konusu olan masum insanların ve çocukların hayatı." şeklinde konuştu.

İsrail ile Hamas arasında 6 haftaya varabilecek geçici bir ateşkes için de çok çabaladıklarını ifade eden Biden, bu dönemde rehinelerin serbest bırakılabileceğini ve Gazze'ye yeteri kadar insani yardımın girebileceğini kaydetti.

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