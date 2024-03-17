Dolar
32.10
Euro
34.98
Altın
2,155.99
ETH/USDT
3,638.30
BTC/USDT
68,367.00
BIST 100
8,828.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD, Gazze'ye 13. kez havadan insani yardım ulaştırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine Filistinlilerin temel ihtiyaçlarına yönelik havadan 13. kez yardım ulaştırıldığını duyurdu.

Mücahit Oktay  | 17.03.2024 - Güncelleme : 17.03.2024
ABD, Gazze'ye 13. kez havadan insani yardım ulaştırdı

New York

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı, devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere insani yardım sağlamak amacıyla, 17 Mart 2024 günü yerel saatle 12.06'da Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 13'üncü kez gerçekleştirilen hava operasyonunda, iki adet C-17 Globemaster III ABD Hava Kuvvetleri uçağı ve insani yardım malzemelerinin havadan dağıtımında uzmanlaşmış ABD askerlerinin görev aldığı belirtildi.

Paraşütle atılan yardım paketlerinde, en az 28 bin 800 öğün yemek ve 34 bin 500 yarım litrelik şişe su bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'nin diğer ülkelerle ortaklaşa gerçekleştirdiği hava yardımlarının, "insanların acılarını hafifletmeye yönelik" olduğu ve "sivillerin kritik yardımlara erişmesine olanak sağlayan" bu yardımların devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Başkan adayı Kurum: Metro hattını 5 yılda 2 katına çıkaracağız, 650 kilometreye ulaştıracağız
Bakan Uraloğlu: İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 177 milyar lira yatırım gerçekleştirdik
Şişli'de İsrail'e destek veren küresel firmalara ''tabut''lu protesto
İHH, Balkanlar'da ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek oldu
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 120'nci gününde

Benzer haberler

ABD, Gazze'ye 13. kez havadan insani yardım ulaştırdı

ABD, Gazze'ye 13. kez havadan insani yardım ulaştırdı

Yunanistan: Filistinlilerin zorla Mısır'a gönderilmesi kabul edilemez

Gazzeli küçük kız çocuğu, hastalık, açlık ve susuzluğa karşı hayatta kalma mücadelesi veriyor

İsrail Cumhurbaşkanı, "Gazze'deki esirler getirilmeden zafer kazanmış olmayacaklarını" söyledi

İsrail Cumhurbaşkanı, "Gazze'deki esirler getirilmeden zafer kazanmış olmayacaklarını" söyledi
Ürdün 3 ülkenin katılımıyla Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirdi

Ürdün 3 ülkenin katılımıyla Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirdi
Fransız milletvekilinden İsrail'e destek veren şirketleri boykot çağrısı

Fransız milletvekilinden İsrail'e destek veren şirketleri boykot çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet