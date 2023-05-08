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Dünya

ABD: Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "Ortaklarımıza, Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğimizi ve yaptırımlarımızın tam olarak yürürlükte kalacağını açıkça belirtiyoruz." dedi.

Tuğçenur Akgün  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
ABD: Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğiz

New York

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşüne karar verilmesi üzerine, "Ortaklarımıza, Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğimizi ve yaptırımlarımızın tam olarak yürürlükte kalacağını açıkça belirtiyoruz." dedi.

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşüne karar verilmesiyle ilgili Jean-Pierre, Arap Birliği Genel Sekreterliğinin, "Bu kararın tüm birlik üyesi ülkelerin Suriye'deki rejimle normalleştiği anlamına gelmediği" yönündeki açıklamasına dikkati çekti.

Jean-Pierre, ortaklarının kendilerine, insani yardımların iletilmesi, mültecilerin güvenli geri dönüşü, DEAŞ ile mücadele ve Suriye krizine çözüm bulunması gibi konularda ilerleme sağlamak için Esed rejimiyle doğrudan angajman planlarını bildirdiklerini aktardı.

Esed rejiminin ülkesindeki krizi çözmek için gerekli adımları atma konusundaki isteğinden şüphe duyduklarını söyleyen Jean-Pierre, diğer yandan ortaklarıyla nihai hedefler konusunda aynı çizgide olduklarını ifade etti.

Jean-Pierre, "Ortaklarımıza, Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğimizi ve yaptırımlarımızın tam olarak yürürlükte kalacağını açıkça belirtiyoruz." şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirlenen siyasi sürecin çatışmanın tek geçerli çözümü olduğu yönündeki pozisyonlarını koruduklarını belirten Jean-Pierre, yaptırımlar konusunda da Sezar Yaptırım Yasası'na bağlılıklarını, Esed rejimiyle görüşen ortaklarına bildirdiklerini ve bu konuda yaptırımların riske atılmaması konusunu görüştüklerini aktardı.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs 2023'te, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Esed rejiminin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.


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