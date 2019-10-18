Euro
6.41
Dolar
5.77
BIST 100
98,136.88
Altın
1,489.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni'ne katılıyor
logo
Dünya

ABD Enerji Bakanı görevinden ayrılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Enerji Bakanı Rick Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını bildirdi.

18.10.2019
ABD Enerji Bakanı görevinden ayrılıyor

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Enerji Bakanı Rick Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. 

Trump, Teksas eyaletinde katılacağı bir etkinlik öncesi, Amerikan basınında yer alan Perry'nin istifa edeceğine dair haberlere ilişkin soruları yanıtladı. 

Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını belirten Trump, kısa süre içerisinde yerine gelecek ismi açıklayacaklarını kaydetti. 

Trump, Perry'nin bu kararının kendisini şaşırtmadığını ifade ederek, "Bunu 6 ay önceden biliyordum. Bana yıl sonunda görevinden ayrılıp başka bir iş yapmak istediğini söylemişti. O muhteşem bir adam." değerlendirmesinde bulundu. 

Daha önce Teksas Valisi olarak görev yapan Perry, Trump'ın değişken kabinesinde 2017'den bu yana Enerji Bakanlığı görevini sürdürüyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suud medyası PKK yayın organı gibi
Taliban'la barış müzakerelerinde girilen açmaz ve Afganistan'ın geleceği
Türk Keneşi’nin 10. yılı: Kazanımlar, sorunlar, beklentiler
UEFA'nın çifte standardı
Barış Pınarı Harekatı İran'da karşıt grupları birleştirdi

Benzer haberler

ABD Enerji Bakanı görevinden ayrılıyor

ABD Enerji Bakanı görevinden ayrılıyor

Trump'ın azil soruşturmasını yürüten Denetim Komitesinin Başkanı öldü

Trump'tan Beyaz Saray'daki Suriye toplantısına ilişkin açıklama

Beyaz Saray'da 'gergin' Suriye toplantısı

Beyaz Saray'da 'gergin' Suriye toplantısı

Trump ABC'nin Barış Pınarı Harekatı manipülasyonunu 'skandal' olarak nitelendirdi

Trump ABC'nin Barış Pınarı Harekatı manipülasyonunu 'skandal' olarak nitelendirdi
ABD yönetiminden yaptırım kararı

ABD yönetiminden yaptırım kararı