Euro
7.65
Dolar
6.99
BIST 100
101,218.90
Altın
1,683.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD donanması yeniden fırkateyn alıyor

1980'lerden itibaren fırkateynleri donanmanın envanterinden çıkaran ABD, küçük denizlerdeki etkinliğini artırmak ve donanmanın kabiliyetlerinde esneklik sağlamak için tekrar fırkateyn üretecek.

Kasım İleri   | 01.05.2020
ABD donanması yeniden fırkateyn alıyor

Washington

ABD donanması, yeni nesil güdümlü füze fırkateynleri tasarlayıp inşa etmesi için Wisconsin merkezli bir şirketle anlaşma yaptı.

1980'lerden itibaren fırkateynleri donanmanın envanterinden çıkaran ABD, küçük denizlerdeki etkinliğini artırmak ve donanmanın kabiliyetlerinde esneklik sağlamak için yeniden fırkateyn üretecek.

Donanmadan yapılan açıklamada, Marinette Marine şirketi ile "güdümlü füze fırkateynelerinin" tasarlanıp inşa edilmesi için sözleşme yapıldığı bildirildi.

İlk etapta 10 fırkateynin üretileceği belirtilen açıklamada, "Güdümlü Füze Fırkateynleri, hava harp, denizaltı savar, deniz ve elektronik harp gibi çok işlevli kabiliyetlere sahip olacak." denildi.

Bu fırkateynlerin özellikle Güçlendirilmiş Hava Gözlem Radarı (EASR) ve Aegis harp sistemleri ile teçhizatlandırılacağı ifade edilen açıklamada, alım planlarının 2017'de başladığı kaydedildi.

Geçen hafta basına sızan ve Pentagon'un Amerikan donanmasının yapılanmasına ilişkin hazırladığı raporda, uçak gemilerinin sayısının düşürülmesi, insansız deniz araçları ve küçük savaş gemilerinin sayısının artırılması gerektiği önerilmişti.

Savunma Bakanı Mark Esper, uzun zamandır, uçak gemilerini Amerikan donanmasının ana omurgası olmaktan çıkarıp yerine daha ucuza mal edilebilecek gemileri donanmanın ana gücü haline getirmeyi hedeflediklerini ifade ediyordu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Roosevelt uçak gemisinde Kovid-19 vaka sayısı 1155'e çıktı
Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü
Düzce'nin Yığılca ilçesine giriş ve çıkışlara sınırlandırma
Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi
Fransa'da Kovid-19 hastalarında plazma tedavisine izin verildi

Benzer haberler

ABD donanması yeniden fırkateyn alıyor

ABD donanması yeniden fırkateyn alıyor

ABD'nin Roosevelt uçak gemisinde Kovid-19 vaka sayısı 1155'e çıktı

Washington Büyükelçisi Kılıç,: ABD'ye yapılan tıbbi yardımlar NATO müttefikleri arasındaki dayanışmayı temsil etmektedir

ABD'de bazı eyaletlerde ekonomik normalleşme bugün başlıyor

ABD'de bazı eyaletlerde ekonomik normalleşme bugün başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye ve ABD arasında daha derin bir iş birliği için her zaman alan vardır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye ve ABD arasında daha derin bir iş birliği için her zaman alan vardır
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Kovid-19'un 'insan yapımı' olmadığı sonucuna ulaştı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Kovid-19'un 'insan yapımı' olmadığı sonucuna ulaştı