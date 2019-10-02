Euro
6.25
Dolar
5.70
BIST 100
103,509.20
Altın
1,499.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Dışişlerinden Esed katliamlarına Holokost benzetmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn, Esed rejiminin 21. yüzyılda yeniden soykırım yaptığını söyledi.

Kasım İleri   | 02.10.2019
ABD Dışişlerinden Esed katliamlarına Holokost benzetmesi

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn, Esed rejiminin 21. yüzyılda yeniden soykırım yaptığını söyledi.

Rayburn, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mick Mulroy ile Dış İlişkiler Konseyi'nde konuştu.

Suriye'deki krizin nedeninin siyasi olduğunu belirten Rayburn, çözümünün de siyasi olması gerektiğine vurgu yaptı.

Rayburn, "Rejim, Rusya ve İran destekli güçlerin yardımı ile Suriye'nin her karışını tekrar ele geçirmeye kalkışabilir ancak bu krizin sonu olmayacaktır." dedi.

Rejimin kimyasal silah kullanması hakkında da Rayburn, "Bu, Esed rejiminin kimyasal silah kullanma konusunda yeterince caydırılmadığını gösteriyor." yorumunu yaptı.

Rayburn caydırıcılık olmadığından Esed'in kimyasal silah stokunu tekrar doldurma riskinin bulunduğunu dile getirdi.

Rusya'nın Esed rejimi üzerinde etkili olduğunu ve Moskova isterse rejimin katliamlarını durdurabileceğine dikkat çeken Rayburn, "Suriye'deki Esed rejimi 21'inci yüzyılda tekrar Holokost yapıyor." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kasım Süleymani: 'Kurtarıcı' mı, vitrin malzemesi mi?
Afganistan'daki tartışmalı seçimler yeni bölünmelere yol açabilir
Maduro oyunu rakip sahaya taşıyor
Uluslararası toplum Kaşıkçı soruşturmasında sınıfta kaldı
GÖRÜŞ - Suriye’de asıl nüfus mühendisliğini kim yaptı?

Benzer haberler

Schiff'in Trump'le ilgili suçlamaları önceden bildiği iddiası

Schiff'in Trump'le ilgili suçlamaları önceden bildiği iddiası

ABD Dışişlerinden Esed katliamlarına Holokost benzetmesi

ABD'de bombardıman uçağı düştü

Fatma Şahin ABD'de Akıllı Şehirler Haftası'na katıldı

Fatma Şahin ABD'de Akıllı Şehirler Haftası'na katıldı
Demokrat başkan aday adaylarından Sanders hastaneye kaldırıldı

Demokrat başkan aday adaylarından Sanders hastaneye kaldırıldı
Rusya'dan 'Fırat'ın doğusu' açıklaması

Rusya'dan 'Fırat'ın doğusu' açıklaması