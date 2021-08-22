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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığına 'siber saldırı' iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığına siber saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Betül Yürük   | 22.08.2021
ABD Dışişleri Bakanlığına 'siber saldırı' iddiası

New York

ABD'li yayın kuruluşu Fox News, Dışişleri Bakanlığının siber saldırıya uğradığını, Savunma Bakanlığının siber komuta biriminin ise olası ihlal bildirimi yaptığını öne sürdü.

Haberde saldırının iki hafta önce gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.

Fox News'e açıklama yapan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise güvenlik nedeniyle şu anda iddia edilen siber güvenlik olayının niteliği veya kapsamı hakkında bilgi veremeyeceklerini ifade etti.


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