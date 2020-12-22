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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 önlemlerini artırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları dolayısıyla Bakanlıktaki tedbir seviyesini yeniden "Faz 1" olarak düzenledi.

Kasım İleri   | 22.12.2020
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 önlemlerini artırdı

Washington

Bakanlığın İdari İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Brian Bulatao tarafından imzalanan yeni genelgede, temmuz ayında geçilen "Faz 2" tedbir seviyesinden geri adım atılarak Bakanlık personelinin uluslararası seyahatlerinin önemli ölçüde kısıtlandığı belirtildi. Genelgede, "Bugün 21 Aralık Pazartesi'den geçerli olmak üzere, resmi olarak Ulusal Başkent Bölgesinde Faz 1'e dönüyoruz. Faz 1'e dönüş kapsamında resmi seyahatleri sadece acil seyahatlerle sınırlıyor ve ziyaretçi girişlerine, toplantıların büyüklüklerine, konsolosluk operasyonlarına sınırlama getiriyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Bu süreçte evden çalışma koşullarının korunacağı aktarılan genelgede, "Verileri ve yerel sağlık koşulları devamlı şekilde değerlendirirken Ulusal Başkent Bölgesinde Faz 2'ye 18 Ocak Pazartesi günü döneceğiz." bilgisi paylaşıldı.

Faz 2'de bir iş yerinde yüzde 80 oranında personelin ofiste çalışmasına izin verilirken Faz 1 tedbir seviyesinde personelin sadece 40'ı iş yerinde bulunabiliyor.

Genelgenin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Bakanlıkta 900 kişinin katılacağı bir yılbaşı kutlaması planlamasından sonra gelmesi dikkati çekti. Pompeo, geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan biri ile görüşmüş ve bunun ortaya çıkması üzerine kendini karantinaya almıştı.


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