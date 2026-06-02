ABD Kongresi'nde bugün ikinci defa konuşması kesilen Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e verilen destekten dolayı protesto edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'e verilen destek nedeniyle protesto edildi ABD Kongresi'nde bugün ikinci defa konuşması kesilen Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e verilen destekten dolayı protesto edildi.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2027 mali yılı bütçe talebiyle ilgili olarak Temsilciler Meclisi Ödenekler Komitesi önünde ifade verdi.

Dışişleri Bakanı Rubio'nun Komitedeki açılış konuşmasına başlamasının hemen ardından salona giren bazı eylemciler, protesto gösterisinde bulundu.

Bir erkek protestocunun, "İsrail'e destek verme, Filistinliler hala bir soykırıma uğruyor. Şimdi de Lübnan'da katliam yapıyorlar." dediği duyuldu.

ABD'nin İsrail ile işbirliğini protesto eden eylemciler, bir süre slogan attıktan sonra salondan çıkarıldı.

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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kongre binasında protesto edildi

Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi önünde Dışişleri Bakanlığının 2027 bütçesini savunmak için geldiği Kongre binasında bir grup göstericinin hedefi oldu.

Başkent Washington'daki Kongre binasının koridorunda toplanan bir grup gösterici, Rubio'nun binaya gelişini öğrenmeleri üzerine protestoya başladı.

Dışişleri Bakanlığının kapattığı ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) yeniden açılması talep edildi.

Rubio'ya tepkilerini dile getiren göstericiler, "Fonları serbest bırakın, şantaja son verin" yazan dövizler taşırken, attıkları sloganlarda "Her 30 dakikada bir çocuk ölüyor", "Rubio yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.

Daha sonra oturma eylemi yaparak koridoru kapatan protestocu grup, polis tarafından tek tek gözaltına alındı.

İran savaşı başladığından bu yana ilk kez Kongre'de ifade verecek Rubio, protestocuların koridordan çıkarılmasının ardından salona alındı ve söz konusu bütçe talebiyle ilgili duruşma başlatıldı.