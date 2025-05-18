ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze'deki durumu görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin son durumu ele alındı.
Ankara
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio ile Netanyahu'nun telefonda görüştüğü bildirildi.
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Açıklamada, Rubio ve Netanyahu'nun, Gazze'deki durumu ve esir konusunu görüştüğü kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 272'ye, yaralıların sayısı da 120 bin 673'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.