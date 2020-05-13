Euro
7.59
Dolar
6.99
BIST 100
99,671.56
Altın
1,703.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kovid-19'a rağmen İsrail'de

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kovid-19 salgını sonrası ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapıyor.

Mustafa Deveci   | 13.05.2020
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kovid-19'a rağmen İsrail'de

Kudüs

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu taşıyan uçak, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na indi. Pompeo, uçaktan inişte kendisini karşılayan yetkililerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tokalaşmazken, ABD bayrağını andıran maske takması dikkati çekti. 

Twitter hesabından yaptığı açıklamada İsrail'de olmaktan mutlu olduğunu belirten Pompeo, "İki kritik tehditle mücadele ediyoruz: Kovid-19 ve İran. İsrail ve ABD bu zorluklara karşı yan yana duracaktır." ifadesini kullandı.

Yerel basın, ziyaretin ana gündem maddelerinden birinin de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin "İsrail'e ilhak" planı olacağını aktardı.

Pompeo, İsrail'de sırayla Başbakan Binyamin Netanyahu, Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve yeni koalisyon ortağı Benny Gantz ile görüşecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 342 bini geçti
Irak’tan getirilen 90 Türk vatandaşı Batman’da yurda yerleştirildi
İngiltere'de normalleşmede ilk adım bugün atılıyor
Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 178 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 600 bini geçti

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kovid-19'a rağmen İsrail'de

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kovid-19'a rağmen İsrail'de

Çin basını Pompeo'yu yalan söylemekle suçluyor