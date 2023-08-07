Dolar
27.01
Euro
29.72
Altın
1,936.37
ETH/USDT
1,822.80
BTC/USDT
29,110.00
BIST 100
7,470.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Suudi Arabistan'daki Ukrayna konulu toplantı ve uzun vadeli güvenlik düzenlemelerini görüştü.

Tuğçenur Akgün  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

New York

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Blinken'ın Kuleba ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

İkilinin, Ukrayna'nın karşı saldırısındaki gelişmeleri ve Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Ukrayna'da "adil ve kalıcı bir barış hakkında yapılan son görüşmeleri" ele aldıklarını aktaran Miller, iki ülke arasındaki uzun vadeli güvenlik düzenlemelerini de görüştüklerini kaydetti.

Miller, görüşmede Blinken'ın, ABD'nin, Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'nın savunmasına desteğinin yanı sıra güçlü bir Ukrayna ordusu ve hesap verebilir savunma kurumlarına verdiği desteği yeniden teyit ettiğini bildirdi.

Cidde'de Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarını görüşmek üzere 5-6 Ağustos'ta Türkiye dahil farklı ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlenmiş, toplantıda "istişarelerin devam etmesi" yönünde uzlaşı sağlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Firari FETÖ hükümlüsü eski İZKA Genel Sekreteri Can, Manisa'da yakalandı
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
Niğde'de yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
İstanbul semalarında görülen parlak ışık "gök taşı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Benzer haberler

ABD'de, iskeleye yanaşma tartışması siyahilerle beyazların kavgasına dönüştü

ABD'de, iskeleye yanaşma tartışması siyahilerle beyazların kavgasına dönüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

ABD'nin doğusu "tehlikeli" fırtınalarla karşı karşıya

ABD'de Floyd'un ölümüne yardım etmekten yargılanan eski polise 57 ay hapis cezası

ABD'de Floyd'un ölümüne yardım etmekten yargılanan eski polise 57 ay hapis cezası
ABD'de 81 yaşındaki senatöre seçmenlerinden istifa çağrısı

ABD'de 81 yaşındaki senatöre seçmenlerinden istifa çağrısı
Rusya ve Çin, ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında ortak askeri tatbikat yaptı

Rusya ve Çin, ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında ortak askeri tatbikat yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet