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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'e gitti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gittiği bildirildi.

Dildar Baykan Atalay  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'e gitti

Ankara

Amerikan basınının haberine göre, Bakan Blinken Kiev'e vardı.

Blinken'ın burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Amerikan basınına verdiği demeçte, Blinken'ın ziyareti esnasında Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla yeni yardım açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev'e 4'üncü ziyaretini gerçekleştiren Blinken'ın burada 2 gün geçireceği bildirildi.

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