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Dünya

ABD’de şerif yardımcısının ateş ettiği araçtaki 2 genç öldü

ABD’nin New York eyaletinin kuzeyinde bir şerif yardımcısı, şüpheli gördüğü araca ateş ederek iki gencin ölümüne neden oldu.

Saadet Firdevs Aparı  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
ABD’de şerif yardımcısının ateş ettiği araçtaki 2 genç öldü

Dewitt

Yetkililer, New York’un kuzeyinde bir hırsızlık olayını soruşturan Onondaga Bölgesi şerif yardımcısının, kendisine çarpacağını düşündüğü araca üç el ateş ettiğini bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden şerif yardımcısının, kovaladığı iki araçtan birinin kaçma teşebbüsüyle geri gitmesi üzerine dar alanda kaldığı ve kendini korumak için ateş ettiği belirtildi.

Vücut kamerasının kayıtta olmadığı ancak olayın görgü tanıkları tarafından kayıt altına alındığı aktarıldı.

Ateş edilen aracın daha sonra Syracuse’da bulunduğu ve içerisindeki iki gençten birinin olay yerinde, diğerinin ise hastanede öldüğü kaydedildi.

Gençlerin kimlikleri açıklanmazken, araçta bulunduğu değerlendirilen üçüncü kişinin kaçtığı ve diğer aracın da kayıp olduğu ifade edildi.

New York Başsavcısı Letitia James’in iki kişinin ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlattığı belirtildi.

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