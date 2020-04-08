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Dünya

ABD’de koronavirüs anketinde Obama Trump’ı geride bıraktı

ABD'de yapılan bir ankette çoğunluğun eski Başkan Barack Obama'nın koronavirüs salgınını, mevcut Başkan Donald Trump'tan daha iyi yöneteceğini düşündüğü ortaya çıktı.

Kasım İleri   | 08.04.2020
ABD’de koronavirüs anketinde Obama Trump’ı geride bıraktı

Washington

Politico Dergisi ile Morning Consult şirketinin 1990 kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcıların yüzde 52'si Obama'nın, yüzde 38'i Trump'ın koronavirüs salgınını daha iyi yönetebileceğini belirtti. 

Ankete katılanların yüzde 54'ü Trump'ın salgın yönetimini "kötü" ya da "fena değil" olarak değerlendirirken, "iyi" ya da "mükemmel" bulanların oranı yüzde 40'ta kaldı.

Öte yandan ankette Demokrat Parti başkan aday adayı Joe Biden ile kıyaslandığında ise Trump daha öne çıktı.

Katılımcıların yüzde 36'sı koronavirüs krizini Biden'ın daha iyi yönetebileceğini düşünürken, bu oran Trump için yüzde 44 düzeyinde çıktı.

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