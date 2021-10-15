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Dünya

ABD’de Johnson&Johnson aşısının ikinci dozunun onaylanması tavsiye edildi

Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, Johnson&Johnson’ın (J&J) tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olanlara ikinci aşının tavsiye edilmesine, oy birliğiyle onay verdi.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 15.10.2021
ABD’de Johnson&Johnson aşısının ikinci dozunun onaylanması tavsiye edildi

New York

J&J aşısının destekleyici dozuyla ilgili araştırma verilerini incelemek üzere toplanan danışma kurulu, 18 yaş ve üzeri herkese aşının ikinci dozunun ilkinden en az iki ay sonra yapılmasını uygun buldu.

Bir FDA yetkilisi, J&J aşısı olanların destekleyici bir doz Pfizer BionTech ya da Moderna aşısı olması yönünde düzenleme yapılabileceğinin de sinyalini verdi.

FDA’in, aşıya kurulun tavsiyesi yönünde resmen onay vermesi durumunda aşının hangi kesimlere yapılacağına, gelecek hafta toplanması beklenen Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kurulu karar verecek.

FDA ve CDC, 65 yaş üstü ve riskli durumda bulunanlar için Pfizer/BionTech aşısının üçüncü dozuna onay vermişti.

FDA danışma kurulu, dün Moderna aşısının üçüncü dozunun ikinciden altı ay sonra 65 yaş üzerine ve riskli gruplara yapılmasını uygun bulmuştu.

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