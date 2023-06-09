Dolar
23.49
Euro
25.45
Altın
1,966.30
ETH/USDT
1,853.00
BTC/USDT
26,599.00
BIST 100
5,554.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Çin'in Küba'da dinleme üssü kuracağı iddialarını yalanladı

ABD'ye göre Çin'in Küba'yla bir dinleme üssü kurmak için anlaşma sağladığı yönündeki iddialar doğruyu yansıtmıyor.

Mücahit Oktay  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
ABD, Çin'in Küba'da dinleme üssü kuracağı iddialarını yalanladı

New York

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, "yüksek derecede gizli istihbarata aşina ABD'li yetkililere" dayandırdığı haberinde, Çin'in, Küba'da elektronik gizli dinleme tesisi kurma planının "doğru olmadığını" söyledi.

Ryder, "Elimizdeki bilgilere dayanarak bu haberin doğru olmadığını söyleyebilirim. Çin ve Küba'nın herhangi bir casusluk istasyonu geliştirdiğine ilişkin bir bilgimiz yok." ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcüsü, Çin ve Küba'nın bir tür ilişki sürdürdüğünü "kesinlikle" bildiklerini ancak basında yer alan söz konusu iddianın doğruyu yansıtmadığı söyledi.

Ryder, Çin'in dünyanın çeşitli yerlerindeki "ilgili tüm faaliyetlerini" izlemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Ukrayna'daki barajın yıkılışı konusunda inceleme sürüyor

Ryder, gazetecilerin sorusu üzerine Ukrayna'daki barajın nasıl ve kim tarafından yıkıldığı konusunda ise bunun nasıl olduğunu değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Varsayımlara ve spekülasyonlara girmek istemediğini belirten Ryder, "Bu durumda olmamızın nedeni Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi. Bu barajın nasıl yıkılmış olabileceği konusuna gelince, yine bu, incelemeye devam ettiğimiz bir konu." ifadelerini kullandı.

Ryder ayrıca, Kuzey Kore'nin yakın zaman önce gerçekleştirdiği füze denemesini ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in kınadığını hatırlatarak, Pyongyang yönetiminin girişiminin BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu vurguladı.

Ryder, ABD'nin bu konuda, Güney Koreli ve Japon müttefikleriyle yakın istişare içinde kalmaya devam edeceğini belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama kararları Resmi Gazete'de
Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı
Merkez Bankası Başkanlığına Dr. Hafize Gaye Erkan atandı
Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u kutladı

Benzer haberler

ABD, Çin'in Küba'da dinleme üssü kuracağı iddialarını yalanladı

ABD, Çin'in Küba'da dinleme üssü kuracağı iddialarını yalanladı

Çin, ABD'nin iki ülke savunma bakanlarının görüşmesine yönelik talebini reddetti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet