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Dünya

ABD: Biden, Şi ile görüşmesinde ABD-Çin askeri ilişkilerinin sürmesi için baskı yapacak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile 15 Kasım'da yapacağı görüşmede iki ülkenin askeri bağlarının tekrar kurulması için baskı yapacağını açıkladı.

Dildar Baykan Atalay  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
ABD: Biden, Şi ile görüşmesinde ABD-Çin askeri ilişkilerinin sürmesi için baskı yapacak

Ankara

CBS televizyonunda yayımlanan "Face the Nation" isimli programa konuk olan Sullivan, Biden ve Şi'nin 15 Kasım'da San Francisco'da gerçekleştirecekleri toplantıyı değerlendirdi.

Sullivan, "Başkan (Biden), askeri bağların yeniden kurulması konusunda kararlı çünkü bunun ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğunu düşünüyor. Bu tarz iletişim kanallarına ihtiyacımız var. Böylece yanlışlar, yanlış hesaplamalar ya da yanlış anlaşılmalar olmaz." yorumunu yaptı.

Bu ilişkilerin her seviyede kurulabileceğinin altını çizen Sullivan, daha fazla detay vermekten kaçındı.

Biden ve Şi, en son Kasım 2022'de Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü. Bu yıl Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki G20 Zirvesi'ne Biden katılmış, Çin lideri ise katılmamıştı.

ABD-Çin ilişkilerinde diyalog arayışları

Çin'e ait yüksek irtifa balonunun şubatta ABD hava sahasına girmesinin yol açtığı kriz nedeniyle durma noktasına gelen Washington-Pekin ilişkilerinde hazirandan bu yana üst düzey temasların yoğunlaştığı gözleniyor.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın balon krizi nedeniyle iptal ettiği Çin ziyaretini haziranda yapmasının ardından temmuzda ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry, ağustosta ise Ticaret Bakanı Gina Raimondo ülkeyi ziyaret etmişti.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Senatör Chuck Schumer başkanlığındaki bir grup senatör de ekim ayı başında Çin'i ziyaret etmiş ve Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Şi'nin muhtemel ziyaretine hazırlık mahiyetinde 26-28 Ekim'de Washington'ı ziyaret ederek temaslarda bulunmuştu. Vang, ziyarette Dışişleri Bakanı Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yanı sıra Başkan Biden ile de görüşmüştü.

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