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Dünya

ABD Başkanı Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a "faiz oranlarını düşür" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını düşürmek için "mükemmel" bir zaman olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faiz oranlarını düşürmesi çağrısında bulundu.

Dilara Zengin Okay  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
ABD Başkanı Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a "faiz oranlarını düşür" çağrısı

Washington

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Bu, Fed Başkanı Jerome Powell için faiz oranlarını düşürmek adına mükemmel bir zaman olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Powell'ı "her zaman geç kalmakla" eleştiren Trump, şimdi imajını değiştirebileceğini ve hızlı hareket edebileceğini kaydetti.

İki ay içinde enerji fiyatlarındaki, faiz oranlarındaki, enflasyondaki ve hatta yumurta fiyatlarındaki düşüş ile istihdamdaki artışa işaret eden Trump, "Amerika için büyük bir kazanım. Faiz oranlarını düşür Jerome ve siyaset yapmayı bırak." ifadelerini kullandı.

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