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Dünya

ABD Başkanı Trump'tan Almanya'daki seçim sonuçları için ilk değerlendirme

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin genel seçimde zaferini ilan etmesinin ardından "Bugün Almanya ve Donald Trump adındaki beyefendinin liderliğindeki ABD için büyük bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
ABD Başkanı Trump'tan Almanya'daki seçim sonuçları için ilk değerlendirme

İstanbul

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin seçimleri kazandığı gibi göründüğünü belirtti.

ABD gibi Almanya halkının da "uzun yıllar hüküm süren özellikle enerji ve göç konularındaki sağduyudan yoksun gündemden bıktığını" kaydeden Trump, "Bugün Almanya ve Donald Trump adındaki beyefendinin liderliğindeki ABD için büyük bir gün." ifadelerini kullandı.

Trump, "Herkese tebrikler. Daha nice zaferlere." mesajını paylaştı.

Almanya'da düzenlenen erken genel seçimlerde ilk sıraya yerleşen Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Başbakan adayı Friedrich Merz, zaferini ilan etmişti.

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