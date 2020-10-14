Euro
9.30
Dolar
7.91
BIST 100
1,189.29
Altın
1,901.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron da Kovid-19'a yakalanmış

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, oğulları Barron Trump'ın da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını, ancak iyileştiğini duyurdu.

Dildar Baykan   | 14.10.2020
ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron da Kovid-19'a yakalanmış

Washington

Melania Trump, Beyaz Saray'ın internet sitesi için kaleme aldığı yazıda, ailesinin Kovid-19 sürecini anlattı. 

Kendisi ve eşi Donald Trump'ın testlerinin pozitif çıktıktan sonra aklına gelen ilk kişinin oğulları Barron olduğunu belirten Trump, oğlunun ilk testinin "negatif" çıktığını aktardı.

Bir sonraki testte Barron'da da virüs tespit edildiğini belirten Melania Trump, "Ne kadar şanslıydık ki Barron güçlü bir gençti ve hiçbir belirti göstermedi. Ben bu süreçten üçümüzün birlikte geçmesinden dolayı mutluydum. Bu sayede birbirimize baktık ve birlikte vakit geçirdik." ifadesini kullandı.

Barron Trump'ın testinin negatif çıktığını aktaran Melania Trump, kendisinde de kas ağrıları, öksürük ve baş ağrısı belirtisi olduğunu, daha çok vitamine ve sağlıklı yiyeceklere yöneldiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Paris ve birçok şehirde Kovid-19 nedeniyle belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 724 Kovid-19 vakası görüldü
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 29 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 1671 Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Almanya 'ikinci dalga' tehlikesine karşı Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırıyor

Almanya 'ikinci dalga' tehlikesine karşı Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırıyor

ABD Başkanı Trump'ın oğlu Barron da Kovid-19'a yakalanmış

Paris ve birçok şehirde Kovid-19 nedeniyle belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Juventus maçına çıkmayan Napoli hükmen yenik sayıldı

Juventus maçına çıkmayan Napoli hükmen yenik sayıldı

İtalya ve Malta'da günlük vaka sayıları salgının başından beri en yüksek seviyeyi gördü

İtalya ve Malta'da günlük vaka sayıları salgının başından beri en yüksek seviyeyi gördü