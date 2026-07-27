ABD Başkanı Trump: Türkiye büyük bir müttefikimiz

ABD Başkanı Donal Trump, Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkin, "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." ifadesini kullandı.
Hakan Çopur
27 Temmuz 2026•Güncelleme: 27 Temmuz 2026
WASHİNGTON
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