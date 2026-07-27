ABD Başkanı Trump: Türkiye büyük bir müttefikimiz ABD Başkanı Donal Trump, Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkin, "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." ifadesini kullandı.