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Dünya

ABD Başkanı Trump: Suriye’de 'küçük bir' ABD birliği bırakabiliriz

ABD Başkanı Trump, Suriye’de "küçük bir" ABD birliğinin kalmasını olumlu bulduğunu belirterek, "Çok fazla insan bu fikri benimsiyor, fikirlere açığım." dedi.

Muhammed Bilal Kenasari  | 23.02.2019
ABD Başkanı Trump: Suriye’de 'küçük bir' ABD birliği bırakabiliriz

Washington DC

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Suriye’den ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin bir soru üzerine Trump, "NATO veya kim olursa artık diğer birliklerle beraber biz de küçük bir birlik bırakabiliriz, böylece (DEAŞ) tekrar başlamaz. Bu fikre olumlu yaklaşıyorum, çok küçük bir birlik, orada halihazırda bulunan gücümüze göre çok küçük olacak bu. Çok fazla insan bu fikri benimsiyor." ifadelerini kullandı.

"Askerimiz dünyanın farklı bölgelerine gidecek"

Trump, bu konuda farklı fikirlere açık olduğunu belirterek, "Orada bulunan 2 bin 500 askerimiz dünyanın farklı bölgelerine gidecek. Belki Irak’a geçebilirler, orada güçlü bir birliğimiz var." dedi.

Ayrıca Trump, DEAŞ’ın yüzde 100 ortadan kaldırıldığını kısa bir süre içerisinde açıklayacaklarını söyledi.

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