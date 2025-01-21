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Dünya

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'yi "nükleer güç" olarak niteledi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi "nükleer güç" şeklinde tanımlayarak, tekrar başkan olmasından Kim Jong-Un'un mutlu olacağını düşündüğünü belirtti.

Emirhan Demir, Dilara Karataş  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'yi "nükleer güç" olarak niteledi

Ankara

Trump, Oval Ofis'te kararnameleri imzalarken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Önceki başkanlık döneminde Kim ile dostane ilişkiler kurduğunu söyleyen Trump, bu dostluğun "büyük bir tehdit" olarak algılandığını belirtti.

Kuzey Kore için "nükleer bir güç" değerlendirmesinde bulunan Trump, Kim hakkında da "Bence geri dönüşüm onu mutlu edecek." dedi.

Güney Kore'den tepki

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeon Ha-kyou, Trump'ın ifadelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Jeon Ha-kyou, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için hükümetin çalışmalarını sürdüreceğini kaydederek, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması dünyada kalıcı barış ve istikrarın ön koşulu olarak gözetilmelidir." ifadesini kullandı.

ABD-Kuzey Kore nükleer silahlanma müzakereleri

ABD'nin 45. ve 47. Başkanı Trump, ilk döneminde Kuzey Kore lideri Kim ile nükleer müzakereler için üç kez bir araya gelmiş ancak 2019'un başlarında Hanoi zirvesinin başarısızlıkla sonuçlanmasından bu yana görüşmeler çıkmaza girmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Trump'ın yeni dönemde Kim ile nükleer silahlar konusunu görüşmek isteyebileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

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