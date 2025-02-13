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Dünya

ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerle ilgili bir karara imza attı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulama planına ilişkin bir başkanlık kararını imzaladı.

Dilara Zengin Okay  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerle ilgili bir karara imza attı

Washington

Trump, ABD'nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı bir planın geliştirilmesi talimatının verildiği kararı imzalamasının ardından açıklamada bulundu.

Ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirten Trump, "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız." dedi.

Trump, KDV sistemini kullanan ülkeleri ele alacaklarını dile getirerek, bu sistemin tarifeden çok daha "cezalandırıcı" olduğunu savundu.

Başkan Trump, "KDV, bir tarife olarak değerlendirilecek." diye konuştu.

Ülkeler tarafından sağlanan sübvansiyonlara da bakılacağını belirten Trump, parasal olmayan tarifeler için de düzenlemeler yapılacağını söyledi.

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