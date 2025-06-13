Dolar
39.43
Euro
45.50
Altın
3,423.62
ETH/USDT
2,517.20
BTC/USDT
104,249.00
BIST 100
9,520.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı sonucu başkent Tahran'daki bir binada hasar meydana geldi.
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump: Gerekirse İsrail'i savunacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada, İran ile nükleer müzakere sürecini devam ettirmeyi umduklarını belirterek, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." dedi.

Emirhan Demir  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
ABD Başkanı Trump: Gerekirse İsrail'i savunacağız

Ankara

Trump, Fox News kanalının sunucularından Bret Baier'e telefonda açıklama yaptı.

Başkan Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırılara Tahran'ın yanıtını beklediğini kaydeden Trump, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." açıklamasında bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül için başsağlığı mesajı
Yasa dışı bahse yönelik operasyonlarda 104 şüpheli yakalandı
Yeni yapılan bir bina 15 yıl içerisinde yıkılırsa denetçisine yaptırım uygulanacak
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump: Gerekirse İsrail'i savunacağız

ABD Başkanı Trump: Gerekirse İsrail'i savunacağız

ABD Başkanı Trump, otomobil tarifelerini artırabileceğinin sinyalini verdi

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'ı "kovmayacağını" söyledi

Trump'tan İsrail'e mesaj: İran'a saldırı yerine anlaşmayı tercih ederim

Trump'tan İsrail'e mesaj: İran'a saldırı yerine anlaşmayı tercih ederim
Musk'ın "pişmanlık mesajı" yayımlamadan önce Trump ile telefonda görüştüğü iddia edildi

Musk'ın "pişmanlık mesajı" yayımlamadan önce Trump ile telefonda görüştüğü iddia edildi
Trump, 2025 kasırga sezonunun ardından federal afet kurumunu aşamalı olarak kapatacağını duyurdu

Trump, 2025 kasırga sezonunun ardından federal afet kurumunu aşamalı olarak kapatacağını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet