ABD Başkanı Trump: Gerekirse İsrail'i savunacağız
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada, İran ile nükleer müzakere sürecini devam ettirmeyi umduklarını belirterek, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." dedi.
Ankara
Trump, Fox News kanalının sunucularından Bret Baier'e telefonda açıklama yaptı.
- İsrail, İran'a saldırı düzenledi
- ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz
- İsrail Başbakanı Netanyahu, "tehlike ortadan kalkana kadar" İran'a saldırıların süreceğini söyledi
- İran lideri Hamaney, İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı
- Petrol fiyatları İsrail'in İran'a saldırmasıyla yükselişe geçti
Başkan Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var." ifadelerini kullandı.
İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırılara Tahran'ın yanıtını beklediğini kaydeden Trump, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." açıklamasında bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı