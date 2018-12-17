ABD Başkanı Trump, “Fed’in çok güçlü dolar ve fillen sıfır enflasyona, dünyanın patlak verdiği bir ortama rağmen yeniden faiz artırmayı değerlendirmesi inanılmaz.” dedi.

WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) yeniden faiz artırmayı planlamasını eleştirerek, “Fed’in çok güçlü dolar ve fillen sıfır enflasyona, dünyanın patlak verdiği bir ortama rağmen yeniden faiz artırmayı değerlendirmesi inanılmaz” ifadelerini kullandı.

Trump, Fed’in yarın başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde faiz artırmaması gerektiğine yönelik söylemlerini sürdürdü.

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, “Fed’in çok güçlü dolar ve fillen sıfır enflasyona, dünyanın patlak verdiği bir ortama rağmen yeniden faiz artırmayı değerlendirmesi inanılmaz. Paris yanıyor, Çin aşağı yuvarlanıyor. Zafere kenetlenin” değerlendirmesini yaptı.

Trump, son aylarda Fed’i faiz artırımlarına devam ettiği için pek çok eleştirmişti. Bir açıklamasında, "Fed benim için en büyük tehdit" ifadesini kullanan Trump, ABD borsalarındaki sert kayıplarda da bankayı sorumlu tutmuştu.

Fed başkanlığına kendisinin atadığı Jerome Powell'dan memnun olmadığını da sık sık dile getiren Trump, Powell'ı kovmayı düşünüp düşünmediğine yönelik bir soruya ise "Hayır. Onu kovmayacağım. Sadece hayal kırıklığı yaşıyorum." yanıtını vermişti.

ABD Başkanı Trump, Ocak 2017’de göreve geldiğinden beri 6 kez faiz artıran Fed’in Çarşamba günü sona erecek FOMC toplantısında yeniden faiz artırmasına piyasalar yüzde 75-80 ihtimal veriyor.

Muhabir: Gülbin Yıldırım