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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Renato Dell'Ara Stadyumu'nda İtalya ile oynanan özel maç sonrası basın toplantısı düzenliyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Başkanı Biden'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ilişkin tutarsız açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Gazze'deki savaşı kendi siyasi geleceği için uzattığı" imasında bulunup bir başka açıklamasında ise "Netanyahu'nun savaşı siyasi malzeme olarak kullanmadığını" söylemesi, tutarsızlık oluşturdu.

Hakan Çopur  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
ABD Başkanı Biden'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ilişkin tutarsız açıklamalar

Washington

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da sınır güvenliğiyle ilgili yeni tedbirleri açıkladığı basın toplantısında, Netanyahu hakkındaki son değerlendirmesini yorumladı.

Time dergisine verdiği röportajda, Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için savaşı uzattığı imasında bulunan Biden'a, bu konuda ne düşündüğü soruldu.

Biden, "Netanyahu sizce savaşı siyasi malzeme olarak mı kullanıyor?" şeklindeki soruya, "Sanmıyorum. O (Netanyahu), ciddi bir sorununu çözmeye çalışıyor." yanıtını verdi.

Amerikan medyasında Biden'ın bu açıklaması "tutarsızlık" olarak yorumlanırken Biden'ın Time dergisindeki sözlerine atıf yapıldı.

ABD Başkanı Biden, Time dergisindeki mülakatında, kamuoyunun "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı" sonucuna varması için tüm nedenlerin bulunduğunu söylemişti.

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