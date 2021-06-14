Euro
10.15
Dolar
8.38
BIST 100
1,463.03
Altın
1,851.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Avrupa'ya 'yanınızdayız' mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi öncesinde Avrupa'ya mesaj göndererek "ABD yanınızdadır." dedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 14.06.2021
ABD Başkanı Biden'dan Avrupa'ya 'yanınızdayız' mesajı

Brüksel

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi için NATO Karargahı'na geldikten sonra Genel Sekreter Jens Stoltenberg'le kısa açıklama yaptı.

Son yıllarda NATO'nun önünde Rusya ve Çin gibi yeni sınamalar bulunduğunu belirten Biden, ABD'nin "güçlü bir NATO'ya" önem verdiğini söyledi.

Biden, "NATO ABD'nin çıkarları bakımından kritik önemdedir." diye konuştu.

Kuzey Atlantik Paktı'nın 5. maddesinin "kutsal bir yükümlülük" olduğunu vurgulayan Biden, İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Avrupa için devreye girdiğini hatırlattı.

Biden, "Tüm Avrupa'nın şunu bilmesini istiyorum. ABD yanınızdadır." ifadesini kullandı.

Joe Biden, NATO'nun savunma harcamalarının artırılması konusunda Genel Sekreter Stoltenberg'e katıldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'li şirket Novavax'ın ürettiği Kovid-19 aşısının klinik denemelerde yüzde 90 etkili olduğu bildirildi
Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 388 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19 sporcu ya da genç dinlemiyor evde de ağır geçiyor
İran Sağlık Bakanlığı yerli Kovid-19 aşısı COVIRAN Bereket'in acil kullanımına izin verdi
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesinde

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden'dan Avrupa'ya 'yanınızdayız' mesajı

ABD Başkanı Biden'dan Avrupa'ya 'yanınızdayız' mesajı

AB'nin Kovid-19 aşı sertifikası yasalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
NATO: Türkiye, ABD gibi NATO ülkeleri Afganistan için diyalog halinde

NATO: Türkiye, ABD gibi NATO ülkeleri Afganistan için diyalog halinde