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Dünya

ABD Başkanı Biden yeşil karttaki kısıtlamaları kaldırdı

ABD Başkanı Biden, yeşil kart üzerindeki kısıtlamaların ABD'nin çıkarlarına hizmet etmediğini ve ABD ekonomisine zarar verdiğini belirtti.

Emel Gözellik   | 25.02.2021
ABD Başkanı Biden yeşil karttaki kısıtlamaları kaldırdı

Ankara

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump'ın ABD'de yaşama ve çalışma izni sağlayan yeşil karta getirdiği kısıtlamaları kaldırdı.

Biden, yayımladığı bildiride, yeşil kart üzerindeki kısıtlamaların ABD'nin çıkarlarına hizmet etmediğini ve ABD ekonomisine zarar verdiğini belirtti.

Biden yeşil kart üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığını belirterek Trump tarafından getirilen yasakların aile birleşimlerini engellediğini ifade etti.

Eski başkan Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı işsizliği gerekçe göstererek "ABD vatandaşlarını korumak amacıyla" geçen yıl yeşil kart uygulamasını ve yabancı işçilerin ülkeye girişlerini kısıtlama kararı almıştı.

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