Euro
8.53
Dolar
7.04
BIST 100
1,538.44
Altın
1,821.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Biden: Trump Senato'da aklansa da suçlama tartışma götürmez

ABD Başkanı Biden, 6 Ocak’taki Kongre baskınını teşvikle suçlanmaktan yargılanan eski Başkan Trump Senato'da aklansa da suçlamanın tartışma götürmeyeceğini belirtti.

Betül Yürük   | 14.02.2021
ABD Başkanı Biden: Trump Senato'da aklansa da suçlama tartışma götürmez

New York

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell da dahil azle karşı çıkanların Trump'ın görevini ''utanç verici bir şekilde kötüye kullandığına'' inandığını kaydetti.

Senato'nun kararına rağmen Trump'a yönelik suçlamanın tartışma götürmeyeceğini belirten Biden, ''Tarihimizin bu üzücü bölümü bize demokrasinin kırılgan olduğunu ve her zaman savunulması gerektiğini hatırlattı.'' ifadesini kullandı.

ABD'de şiddet ve aşırıcılığa yer olmadığını vurgulayan Biden, ''Amerikalılar ve özellikle de liderler olarak her birimizin gerçeği savunmak ve yalanların üstesinden gelmek gibi bir görev ve sorumluluğu var. Bu sivil savaşa böyle son verir ve ulusumuzun ruhunu bu şekilde iyileştirebiliriz.'' görüşünü paylaştı.

ABD tarihinde 2'nci kez azli istenen ilk başkan olan Trump, Senato'daki yargılamasının 5. gününde yapılan oylamada 57 senatörün suçlu, 43 senatörün ise suçsuz olduğu yönünde oy kullanmasının ardından üçte iki çoğunluğa yani 67 oya ulaşılamadığı için aklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 81 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 milyon 400 bini geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Hollanda kanalı Türkiye'deki Kovid-19 aşılama çalışmasını örnek gösterdi

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden: Trump Senato'da aklansa da suçlama tartışma götürmez

ABD Başkanı Biden: Trump Senato'da aklansa da suçlama tartışma götürmez

Azil yargılamasında aklanan Trump: Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum

Eski ABD Başkanı Trump, Senatodaki azil oylamasında aklandı

Demokratlar, Trump'ın Senatodaki azil yargılamasına tanık çağırmaktan vazgeçti

Demokratlar, Trump'ın Senatodaki azil yargılamasına tanık çağırmaktan vazgeçti
Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında tanık çağrılmasına karar verildi

Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında tanık çağrılmasına karar verildi
Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında sona yaklaşıldı

Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında sona yaklaşıldı