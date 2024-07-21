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Dünya

ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Şerife Çetin  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekildi

New York

Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı.

Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullandı.

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer verdi.

Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti.

Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.



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