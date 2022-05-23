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ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Kishida Fumio ile Tokyo’da ortak basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

ABD Başkanı Biden, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 23.05.2022
ABD Başkanı Biden, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü

Tokyo

Göreve geldiği Ocak 2021 sonrası ilk Asya turuna çıkan Biden, Güney Kore'nin ardından geldiği Tokyo'da temaslarını sürdürüyor.

Biden, başkentteki İmparatorluk Sarayında yerel saatle 10.00 sularında, Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.

Kamu yayıncısı NHK, Naruhito'nun Biden ile görüşmesinin yarım saat sürdüğünü duyurdu.

Görüşme sonrası ikili, basın mensuplarına fotoğraf verdi.

Beyaz Saray açıklamasında, görüşmenin "Amerikan halkı adına selam iletilmesi ve Japonya-ABD ilişkilerinin gücünün vurgulanması" amacı taşıdığı kaydedildi.

İmparatorluk İşleri Ajansına (Kunaicho) göre Aralık 2013'te, dönemin Veliaht Prensi Naruhito ile Obama yönetiminin Başkan Yardımcısı Biden görüşmüştü.

Mayıs 2019'da tahta çıkan Naruhito, daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlamıştı.

"ABD-Japonya ittifakı, Hint-Pasifik barış ve refahı için köşe taşı"

ABD Başkanı Joe Biden, Tokyo'da tanıtımını yapacağı Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'nin (IPEF) bölgeye fayda sağlayacağını söyledi.

Biden, başkentin Minato bölgesindeki Akasaka Sarayı Devlet Konukevinde Japonya Başbakanı Kişida Fumio tarafından karşılandı.

Düzenlenecek "Japonya-ABD zirvesinin" basına açık bölümünde konuşan Biden, Japon Başbakan Kişida'yı "iyi dost" olarak niteledi.

ABD'nin "müttefiki Japonya'nın savunmasına tam bağlı olduğunu" kaydeden Biden, "ABD-Japonya ittifakı Hint-Pasifik barış ve refahı için köşe taşıdır." diye konuştu

İki ülkenin "bugün de gelecekte de zorlukları birlikte karşılayacağını" kaydeden Biden, Rusya'nın Ukrayna saldırıları karşısında Japonya'nın tutumundan dolayı teşekkürlerini bildirdi.

Japon Başbakan da "sembol" olarak nitelediği ziyaretin, "ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine ilgisini her şart altında güçlendireceğini gösterdiğini" söyledi.

Tokyo'da tanıtacağı IPEF'in önemine değinen Biden, bunun "bölgedeki diğer ülkelerle iş birliği ve Hint-Pasifik bölgesi halkına somut faydalar sağlayacağını" belirtti.

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