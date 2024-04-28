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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şerife Çetin  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla telefonda görüştü

New York

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yazılı açıklamaya göre, Biden, Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yineledi.

İkili, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de acilen ateşkes sağlanmasına ilişkin yürütülen görüşmeleri ele aldı.

Gazze'ye insani yardımın artırılması hususu hakkında konuşan ikili, yardım için yeni geçişlerin açılmasını da görüştü.

Biden, insani yardım artışındaki "ilerlemenin" sürdürülebilir olması ve sürecin insani yardım örgütleriyle birlikte yürütülmesi gerektiğinin altını çizerek, Refah'a saldırıya ilişkin tutumunu yineledi.

Biden, daha önce yaptığı açıklamalarda Refah'a kapsamlı bir saldırıya karşı olduklarını dile getirmişti.

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