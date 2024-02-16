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Dünya

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in, Refah kentine sivillerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik inandırıcı bir plan olmaksızın saldırmaması gerektiğini belirtti.

Salih Okuroğlu  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

Ankara

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili, rehine takasına ilişkin müzakereleri ele alırken Biden, tüm esirlerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması için çok çalışacaklarını kaydetti.

Biden, İsrail'in, Refah kentine sivillerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmaksızın saldırmaması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze'ye saldırı ve işgalinde onbinlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum, İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.

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